Imieniny Brygidy 1.02. Życzenia imieninowe dla Brygidy

Brygida to kobieta otwarta, radosna i obdarzona optymistycznym podejściem do życia. To prawdziwy wulkan energii. Ma silnie rozwiniętą wyobraźnię i jest bardzo twórcza. Dobrze odnajduje się w zawodach związanych ze sztuką oraz tam, gdzie wymaga się kreatywności. Brygida nie jest kobietą rozchwianą i płaczliwą. Związek z nią będzie spokojny, ale nie nudny. Z nią nigdy nie można się nudzić. Ma mnóstwo pomysłów i nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu.

Życzenia imieninowe dla Brygidy

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha każdego dnia.

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.