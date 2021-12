Imieniny Cezarego. Najbliższe wypadają 27.12. Życzenia i wiersze na imieniny dla Cezarego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Cezary?

Cezary to imię pochodzenia łacińskiego. Oznacza: wycięty z łona matki. Stąd określenie “cesarskie cięcie”. Cezary imieniny obchodzi 12 stycznia, 21, 25 lutego, 8, 15 kwietnia, 15 maja, 22 lipca, 26, 27 sierpnia, 27, 28 grudnia.

Cezary to człowiek o silnym charakterze. Jest bardzo pracowity, ambitny i zdolny, co pomaga mu w osiąganiu sukcesów. Każdy może na nim polegać, zarówno w pracy, jak i poza nią. Jest bardzo szanowany i docenianiu, ale dzięki wrodzonej skromności nie popada w samozachwyt i nie jest próżny. Ma skłonności do zatracania się w pracę, przez co może zaniedbywać swoje zdrowie. Nie zaniedba jednak rodziny, która zawsze jest u niego na pierwszym miejscu. To ona dodaje mu skrzydeł i motywuje do doskonalenia swoich umiejętności. Pragnie być wzorem dla swoich dzieci, a w oczach małżonki być silnym mężczyzną, z którego będzie dumna.