Imieniny Czesława. Najbliższe wypadają 12.06. Wierszyki z okazji imienin dla Czesława

Czesław jest mężczyzną życzliwym, towarzyskim i zawsze uśmiechniętym. Chociaż dla każdego ma dobre słowo i zawsze jest skory do pomocy, sam nie lubi opowiadać o swoich problemach. Nawet w najgorszych chwilach w życiu, mówi z uśmiechem i przekąsem. Własne problemy rozwiązuje w samotności. Nie brakuje mu przyjaciół. Czesław nie jest łamaczem kobiecych serc. Liczy się z uczuciami innych. To mężczyzna, dla którego związek oznacza przede wszystkim partnerstwo. Nie jest typem zdobywcy. Czesław jest bardzo szczery i zawsze można na nim polegać. Będzie oparciem dla swojej kobiety.

Czesław to imię pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza tego, który zasługuję na cześć i sławę. Czesław imieniny obchodzi 12 stycznia, 12 lutego, 19, 20 kwietnia, 21 maja, 12 czerwca, 13, 15, 17, 20, 30 lipca, 2 września.

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc - wszystkiego po trosze!

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.