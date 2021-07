Imieniny Czesława. Najbliższe wypadają 20.07. Wiersze na imieniny dla Czesława

Czesław jest mężczyzną życzliwym, towarzyskim i zawsze uśmiechniętym. Chociaż dla każdego ma dobre słowo i zawsze jest skory do pomocy, sam nie lubi opowiadać o swoich problemach. Nawet w najgorszych chwilach w życiu, mówi z uśmiechem i przekąsem. Własne problemy rozwiązuje w samotności. Nie brakuje mu przyjaciół. Czesław nie jest łamaczem kobiecych serc. Liczy się z uczuciami innych. To mężczyzna, dla którego związek oznacza przede wszystkim partnerstwo. Nie jest typem zdobywcy. Czesław jest bardzo szczery i zawsze można na nim polegać. Będzie oparciem dla swojej kobiety.

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.