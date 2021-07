Imieniny Czesława. Najbliższe wypadają 20.07. Wiersze z okazji imienin dla Czesława

Czesław jest mężczyzną życzliwym, towarzyskim i zawsze uśmiechniętym. Chociaż dla każdego ma dobre słowo i zawsze jest skory do pomocy, sam nie lubi opowiadać o swoich problemach. Nawet w najgorszych chwilach w życiu, mówi z uśmiechem i przekąsem. Własne problemy rozwiązuje w samotności. Nie brakuje mu przyjaciół. Czesław nie jest łamaczem kobiecych serc. Liczy się z uczuciami innych. To mężczyzna, dla którego związek oznacza przede wszystkim partnerstwo. Nie jest typem zdobywcy. Czesław jest bardzo szczery i zawsze można na nim polegać. Będzie oparciem dla swojej kobiety.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!