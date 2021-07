Imieniny Czesławy 20.07. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Czesławie?

Czesława to kobieta bardzo spokojna i stateczna. Nie lubi się kłócić i smucić. Każdego obdarza uśmiechem i jest bardzo dobrze odbierana przez wszystkich. Jej ostoją jest dom i rodzina. Od najbliższych czerpie siłę. Sama z siebie też daje najbliższym dużo wsparcia. Nie oczekuje od męża dbania o wszystko. Dla niej małżeństwo jest partnerstwem na dobre i na złe. Czesława wybiera zawody, które związane są z niesieniem pomocy lub z kontaktem z drugim człowiekiem. Bardzo ciężko ją wyprowadzić z równowagi. Potrafi załagodzić każdy konflikt i rozbrajać swoim uśmiechem.

Czesława to żeńska forma imienia Czesław. Czesława imieniny obchodzi 12 stycznia, 19 kwietnia, 21 maja, 20 lipca, 2 września.

Oryginalne życzenia imieninowe dla Czesławy

Niechaj los Tobie sprzyja,

niosąc powodzenie,

idź przez życie z dobrocią w sercu,

otoczona ludźmi, których kochasz,

silna poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia,

niech każdy obrót kalejdoskopu życia przynosi Ci radość.

Dziś dzień Twego imienia,

więc te szczere przyjmij życzenia,

niech w Twym sercu zawsze mieszka miłość, wiara i nadzieja.

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od mężczyzny,

Abyś myślała o nim w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłaś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miła,

Moc całusów tkliwych ślę!

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!