Imieniny Dagmary 20.12. Oryginalne życzenia imieninowe dla Dagmary

Imię Dagmara ma pochodzenie skandynawskie. Imieniny Dagmary wypadają 24 maja, 12, 20 grudnia. x000D x000D Dagmara jest osobą zorganizowaną i uporządkowaną. Lubi mieć plan na swoje życie i zawsze dąży do wyznaczone celu. Cechuje ją ambicja i upartość. Jest samodzielna i umie podejmować trudne decyzje. Jest towarzyska i ma wielu oddanych przyjaciół. Jednak nie lubi mówić o swoich problemach i woli pozostać skryta. W pracy jest sumienna i z werwą wykonuje wszystkie swoje obowiązki. Ma oryginalne pomysły, które chętnie realizuje. Lubi zdobywać nową wiedzę i jest bardzo ambitna w działaniu. Woli zmiany i nowe wyzwania niż nudne i powtarzające się obowiązki.

W tym uroczystym dniu Twoich imienin

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.