Imieniny Damiana. Najbliższe wypadają 23.02. Wiersze na imieniny dla Damiana

Jaki jest Damian?

Damian to imię pochodzenia greckiego. Damian imieniny obchodzi 7 stycznia, 12, 21, 23 lutego, 12, 15 kwietnia, 14 lipca, 26, 27 września, 14, 26 października, 14 listopada.

Damian to prawdziwy ekstrawertyk. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. Bardzo lubi spotykać się ze znajomymi, nie znosi samotności. Ma jednak dosyć trudny charakter. Trudno przekonać go do zmiany zdania, zawsze twierdzi, że ma rację. Nie zraża tym jednak do siebie ludzi, gdyż jest bardzo uśmiechniętym i zabawnym mężczyzną. Życie miłosne Damiana nie jest proste. Jest mężczyzną bardzo kochającym, wiernym i oddanym, ale równocześnie zaborczym i despotycznym. Wymaga od partnerki całkowitego podporządkowania się. To on chce rządzić. Ogranicza partnerkę, gdyż jest również bardzo o nią zazdrosny. Sam nie znosi być ograniczany. Dlatego Damianowi niełatwo przychodzi założenie rodziny. Potrafi rozkochać w sobie kobiety, ale uciekają, kiedy odkrywają jego mroczną i zaborczą naturę.