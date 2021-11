Imieniny Danieli 6.11. Jakie życzenia wybrać dla Danieli? Życzenia imieninowe idealne na sms

Imię Daniela wywodzi się od męskiego imienia Daniel, które jest pochodzenia hebrajskiego. Imieniny Danieli wypadają 4 września i 6 listopada. x000D x000D Daniela jest osobą ambitną i przebojową. Cechuje ją pewność siebie i dążenie do wyznaczonych celów za wszelką cenę. Jest bardzo pomysłowa i kreatywna. Ciężko jest jej usiedzieć w jednym miejscu. Lubi dalekie podróże i wszelkie zmiany. Jest towarzyska i ma wielu przyjaciół, z którymi uwielbia spędzać czas. Znajomi cenią ją za otwartość i tolerancyjność. W pracy jest sumienna i z precyzją wykonuje wszystkie zadania. Często dzieli się oryginalnymi pomysłami, które chętnie wprowadzi w życie. Umie pracować w grupie, gdzie lubi motywować innych pracowników

Ile jest w drabinie szczebli,

Ile złodziej nakradł mebli,

Ile ludzi w Ameryce,

Tyle szczęścia Tobie życzę!!!

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...

Spokój i radość są słońcem,

które oświeca życie…

Zdrowia, szczęścia i pomyślności

oraz samych szczęśliwych dni

życzy…