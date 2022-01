Imieniny Danuty 3.01. Oryginalne życzenia imieninowe dla Danuty

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Imieniny Danuty - jaka jest osoba o tym imieniu?

Imię Danuta jest pochodzenia litewskiego i wywodzi się od słowa danutie, które oznacza połączenie słów niebo i córka. Drugim możliwością jest prawdopodobnie pochodzenie łacińskie, które powstało do słowa donata, czyli darowana przez Boga. Imieniny Danuty wypadają 3, 10 stycznia, 4, 16 lutego, 7 kwietnia, 24 czerwca, 28 września, 1 października oraz 11 grudnia. x000D

x000D

Danuta jest energiczną osobą, która ma swój temperament. Bardzo lubi poznawać świat poprzez czytanie książek w tej tematyce. Charakteryzuje ją pracowitość i dążenie do celu. Nie jest przesadną duszą towarzystwa, w grupie stoi na uboczu i nie wychyla się. Jest otwarta na pomoc innych. Ma w sobie poczucie bezpieczeństwa, dlatego przyciąga do siebie nowych znajomych. Danuta jest bardzo skrupulatna w swojej pracy. Ponadto jest opanowana i spokojna, co bardzo pomaga podczas wzmożonej stresującej atmosfery w pracy. Trzyma się swojego określonego planu i dokładnie go realizuje.