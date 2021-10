Imieniny Darii 25.10. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Darii?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Imieniny Darii - jakie jest pochodzenie tego imienia?

Daria to męski odpowiednik imienia Dariusz i pochodzi najprawdopodobniej z języka perskiego. Imieniny Darii obchodzimy 3 kwietnia, 21, 22 września, 25 października, 19 grudnia.

Daria to miła i kochająca kobieta, która czeka na księcia z bajki. Nie lubi się skarżyć i mówić o tym, co jej nie pasuje. Partner Darii powinien być czujny, gdyż jeśli Darii się coś nie będzie podobać lub gdy zacznie się nudzić, odejdzie bez uprzedzenia. Pociągają ją przygody. Jest w stanie się od nich trzymać z dala, jeśli jej partner ją fascynuje i ciągle zaskakuje. Daria nie cieszy się sympatią wśród ludzi. Uważana jest za wyniosłą i wyrachowaną. Ma wąskie grono przyjaciół i tylko przed nimi może się otworzyć. Mimo swojego chłodnego podejścia do ludzi Daria potrzebuje wsparcia i przyjaźni.