Imieniny Dariusza. Najbliższe wypadają 25.07. Wierszyki na imieniny dla Dariusza

Imię Dariusz jest pochodzenia staroperskiego. Imieniny Dariusza wypadają 3 kwietnia, 25 października oraz 19 grudnia. x000D x000D Dariusz jest osobą upartą, która podąża do wyznaczonego celu bez względu na wszystko. Jest samodzielny i nie lubi, kiedy udziela mu się rad. Ma swoje zdanie na każdy temat. Ma wielu przyjaciół, z którymi lubi rozmawiać i spotykać się. Zawsze służy im pomocą i dobrą radą. Cechuje go życzliwość i radosne usposobienie, dlatego umie zjednywać do siebie ludzi. W pracy jest urodzonym przywódcą, który lubi kierować innymi i rozdzielać zadania.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Kochany, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.