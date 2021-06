Imieniny Dawida. Najbliższe wypadają 26.06. Najpiękniejsze życzenia imieninowe dla Dawida

Dawid w relacjach z kobietami jest trudny do rozgryzienia. Z jednej strony czuły i kochający, z drugiej często się wycofuje. Partnerka Dawida musi mieć silny charakter, żeby trochę go “utemperować”. Dawid potrzebuje częstych pochwał, ale lepiej z nimi uważać, żeby nie obudzić narcystycznej natury Dawida. Dawid ma silną potrzebę poczucia ważności. Musi czuć się potrzebny. Bardzo ciężko wyprowadzić go z błędu, więc najlepiej nie podejmować próby wcale. To mężczyzna, który uczy się tylko na własnych błędach. Jest bardzo uparty, przez co ciężko się z nim porozumieć.

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc - wszystkiego po trosze!

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!