Imieniny Dawida. Najbliższe wypadają 29.12. Wiersze imieninowe dla Dawida

Jaki jest Dawid?

Dawid pochodzi z języka hebrajskiego. Oznacza dowódcę i opiekuna. Imieniny Dawida obchodzimy 24 stycznia, 1 marca, 24, 26 maja, 15 lipca, 17 września, 29, 30 grudnia.

Dawid w relacjach z kobietami jest trudny do rozgryzienia. Z jednej strony czuły i kochający, z drugiej często się wycofuje. Partnerka Dawida musi mieć silny charakter, żeby trochę go “utemperować”. Dawid potrzebuje częstych pochwał, ale lepiej z nimi uważać, żeby nie obudzić narcystycznej natury Dawida. Dawid ma silną potrzebę poczucia ważności. Musi czuć się potrzebny. Bardzo ciężko wyprowadzić go z błędu, więc najlepiej nie podejmować próby wcale. To mężczyzna, który uczy się tylko na własnych błędach. Jest bardzo uparty, przez co ciężko się z nim porozumieć.