Imieniny Diany 13.08. Życzenia imieninowe dla Diany

Jaka jest geneza imienia Diana?

Diana to imię pochodzenia łacińskiego. Imieniny Diany obchodzimy 5 stycznia, 16 maja, 10 czerwca, 21 lipca, 11, 13 sierpnia, 21 listopada.

Diana to kobieta, który życie opiera na logicznym rozumowania. Nie lubi okazywać miłości i jest dosyć zimną kobietą. Nie rozumie natchnień oraz namiętności. Najchętniej wyeliminowała ze świata zwierzęce popędy. Lubi się kształcić i rozwijać swoje umiejętności. W życiu najważniejsze jest dla niej to, co sama może osiągnąć swoją ciężką pracą. W związkach jest władcza i kontrolująca. U niej w domu tylko ona może mieć rację. W pracy jest waleczna i dąży do osiągnięcia wysokiego stanowiska. Nie boi się rywalizacji i ciężkiej pracy.