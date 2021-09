Imieniny Dionizego. Najbliższe wypadają 9.09. Wiersze na imieniny dla Dionizego

Co nowego u Wiktorii Gąsiewskiej? Sprawdź nowe zdjęcia, które udostępniła aktorka na swoim Instagramie

Wiktoria Gąsiewska to polska aktorka młodego pokolenia. Dużą popularność zyskała dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl". Ma na swoim koncie kilka sesji zdjęciowych do różnorodnych magazynów. Sprawdź, co nowego udostępniła na swoim Instagramie.