Imieniny Dobiesławy 14.02. Jakie życzenia złożyć Dobiesławie?

Prześlij życzenia imieninowe dla Dobiesławy

Dziś są Twoje imieniny,

Chcę Ci złożyć życzeń moc

Krótko, zwięźle, od mężczyzny,

Abyś myślała o nim w noc.

W dzień popatrzysz na tę kartkę,

Jak patrzyłaś w oczy me.

W dniu imienin Tobie, miła,

Moc całusów tkliwych ślę!

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.