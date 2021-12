Imieniny Dominika. Najbliższe wypadają 29.12. Wierszyki na imieniny dla Dominika

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Dominik?

Imię Dominik ma pochodzenie łacińskie. Imieniny Dominika wypadają 22 stycznia, 9 marca, 9 kwietnia, 6, 12 maja, 6, 9, 12 czerwca, 6 lipca, 4, 6, 8, 27 sierpnia, 5, 14 września, 14 października, 5, 27 listopada oraz 29 grudnia. x000D

x000D

Dominik jest osobą przebojową i towarzyską. Jest wrażliwy na krytykę i szybko można go urazić. Cechuje go ambitność i zapał. Ma duże grono znajomych, z którymi uwielbia prowadzić rozmowy na każdy temat. Nie lubi czuć się samotny i najbardziej rozkwita w towarzystwie przyjaciół. W pracy sumiennie wykonuje powierzone mu zadania. Lubi dzielić się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi. Ciężko znosi porażkę i nie może się z nią pogodzić. Jest stworzony do pracy w grupie, która go potrzebuje i doceni.