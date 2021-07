Imieniny Dominiki 6.07. Jakie życzenia złożyć Dominice?

Imię Dominika ma pochodzenie łacińskie. Imieniny Dominiki wypadają 22 stycznia, 5 lutego, 9 marca, 12 maja, 6 czerwca, 6 lipca, 4, 6, 8 sierpnia, 14 października, 27 listopada, 20, 29 grudnia. x000D x000D Dominika jest osobą ambitną i sumienną. Umie radzić sobie ze wszystkimi problemami i nigdy się nie poddaje. Niestraszne jej ryzyko i podejmowanie trudnych decyzji. Ma swoje określone grono znajomych, ponieważ jest nieufna do nowych znajomości. Jest typem introwertyczki, która żyje we własnym świecie. W pracy Dominika jest konkretna i pracowita. Wyznacza sobie cele i zawsze podnosi sobie poprzeczkę. Nie straszna jest jej praca w stresie.

Prześlij miłe i radosne życzenia imieninowe dla Dominiki

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.