Imieniny Doroty 25.06. Życzenia imieninowe dla bliskiej osoby. Kiedy są imieniny Doroty?

Dorota charakteryzuje się mocnym opanowaniem, dzięki czemu potrafi sobie poradzić w najtrudniejszych sytuacjach. Jest bardzo lubiana wśród znajomych. Dorota jest bardzo towarzyska, wygadana i pozytywnie nastawiona do życia. Ma jednak silny temperament, więc nie pozwoli sobie wejść na głowę nikomu. Dorota jest wspaniałą kandydatką na żonę i matkę. Nie jest to jednak typowa kura domowa. Poświęca się dla rodziny, ale tylko wtedy, kiedy mąż wykazuję dokładnie takie samo zaangażowanie. W pracy jest bardzo surowa i wymagająca. Kariera nie jest jej najwyższym celem, jednak dzięki ciężkiej pracy zwykle osiąga sukcesy.

Prześlij miłe i radosne życzenia imieninowe dla Doroty

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.