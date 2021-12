Imieniny Drogomira. Najbliższe wypadają 22.12. Wiersze na imieniny dla Drogomira

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc - wszystkiego po trosze!

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny -

Zgłębi serca życzę Ci!