Imieniny Edmunda. Najbliższe wypadają 16.11. Wiersze imieninowe dla Edmunda

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Edmund?

Imieniny Edmunda obchodzimy 7 sierpnia, 30 października, 16 listopada, 20 listopada i 1 grudnia Najbardziej popularną datą obchodzenia imienin Edmunda jest 20 listopada.

Edmund jest niepoprawnym romantykiem i marzycielem. Wybrankę swojego serce będzie stale zaskakiwał i rozpieszczał. Edmund kobiecie najchętniej nieba by przychylił. Nie śpieszy mu się do założenia rodziny, ale gdy już to zrobi stanie się odpowiedzialny. Nie zapomni jednak przy tym o byciu czułym dla matki swoich dzieci i dalej będzie o nią zabiegał. Edmund najlepiej czuje się w zawodach, gdzie może rozwinąć swoje artystyczne talenty.