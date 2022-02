Imieniny Eleonory 21.02. Oryginalne życzenia imieninowe dla Eleonory

Jakie charakterystyczne cechy charakteru może mieć osoba o imieniu Eleonora?

Imię Eleonora ma pochodzenie ma niejednoznaczne pochodzenie. Może być to imię hebrajskie, arabskie lub greckie. Imieniny Eleonory wypadają 21 lutego oraz 19 grudnia. x000D

x000D

Eleonora jest osobą energiczną i inteligentną. Zawsze mówi to, co myśli i jasno wyraża swoje zdanie. Cechuje ją pewność siebie i sympatyczność. Jest towarzyska i lubi spędzać czas ze swoimi bliskimi przyjaciółmi. Można na niej polegać i potrafi dotrzymać sekretów oraz obietnic. W pracy jest sumienna i dynamiczna. Lubi zdobywać nową wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje. Najlepiej sprawdzi się jako przywódczyni zespołu.