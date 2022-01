Imieniny Emerencji 23.01. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Emerencji?

Wyślij Emerencji radosne życzenia na imieniny

Jak nazwać dziecko, by odniosło sukces? Imię a znak zodiaku

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Wielu chwil radości, aby każdy dzień

był dla Ciebie przygodą, i powodem do dumy.

Z całego serca życzy....

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...