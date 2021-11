Imieniny Emilii 24.11. Jakie życzenia imieninowe dla Emilii?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaka jest Emilia?## Skąd wzięło się imię Emilia?

Emilia jest żeńską formą imienia Emil. Imieniny Emilii obchodzi się 22 marca, 22, 23, 27, 28 maja, 5, 24, 30 czerwca, 31 lipca, 5, 8, 19, 21, 22, 24 sierpnia, 19 września, 6, 11 października, 14, 24 listopada, 6 grudnia.

Emilia to kobieta zachłanna i nieco bezczelna. Łatwo pnie się po szczeblach kariery, bo jest bardzo pracowita. Jest trochę zapatrzona w siebie i twierdzi, że wszystko robi najlepiej. Dzięki temu jednak często obejmuje stanowiska kierownicze. O każdą swoją porażkę obwinia innych. Szybko wychodzi z tarapatów. Jest przebojowa i nie lubi siedzieć w miejscu. Wszystkie powierzone zadania będą wypełnione perfekcyjne, z największą starannością i włożonym sercem. Bardzo ważna jest dla niej rodzina. To właśnie z niej czerpie wsparcie i motywację do dalszego działania. W pracy jest szorstka, jednak w domu ściąga maskę bizneswoman i okazuje się delikatna i czuła. Nie jest jednak naiwna i mężczyzn potrafi rozpracować bardzo szybko. Niełatwo zdobyć jej zaufanie. Nie ma problemu z wybraniem mężczyzny, z którym będzie mogła spędzić życie.