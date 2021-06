Imieniny Emilii 30.06. Jakie życzenia imieninowe dla Emilii?

Emilia to kobieta zachłanna i nieco bezczelna. Łatwo pnie się po szczeblach kariery, bo jest bardzo pracowita. Jest trochę zapatrzona w siebie i twierdzi, że wszystko robi najlepiej. Dzięki temu jednak często obejmuje stanowiska kierownicze. O każdą swoją porażkę obwinia innych. Szybko wychodzi z tarapatów. Jest przebojowa i nie lubi siedzieć w miejscu. Wszystkie powierzone zadania będą wypełnione perfekcyjne, z największą starannością i włożonym sercem. Bardzo ważna jest dla niej rodzina. To właśnie z niej czerpie wsparcie i motywację do dalszego działania. W pracy jest szorstka, jednak w domu ściąga maskę bizneswoman i okazuje się delikatna i czuła. Nie jest jednak naiwna i mężczyzn potrafi rozpracować bardzo szybko. Niełatwo zdobyć jej zaufanie. Nie ma problemu z wybraniem mężczyzny, z którym będzie mogła spędzić życie.

Życzenia imieninowe dla Emilii

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...