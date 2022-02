Imieniny Eryka. Najbliższe wypadają 9.02. Wiersze z okazji imienin dla Eryka

Imię Eryk jest pochodzenia staroniemieckiego. Imieniny Eryka wypadają 9 lutego, 2 kwietnia, 8, 18 maja oraz 9 sierpnia. x000D x000D Eryk jest osobą energiczną i pewną siebie. Ma swoje zdanie na wiele tematów, ale liczy się z opinią innych. Cechuje go upartość i dociekliwość. Lubi nowe wyzwania oraz dalekie podróże. Jest bardzo towarzyski i chętnie zawiera nowe znajomości. Ma duże grono przyjaciół, z którymi lubi spędzać aktywnie czas. W pracy jest ambitny i dąży do wyznaczonego celu. Ma dobrą intuicję, którą wykorzystuje podczas wypełniania obowiązków zawodowych. Jest kreatywny w swych działaniach.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

W dniu imienin przyjmij proszę,

szczerych życzeń pełne kosze

W dobrym banku - sum bajecznych

dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.

A urody - wciąż w rozkwicie…

Niech w miłości płynie życie!