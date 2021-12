Imieniny Eugenii 25.12. Jakie życzenia złożyć Eugenii?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaka jest Eugenia?## Skąd wzięło się imię Eugenia?

Eugenia pochodzi z języka greckiego i jest żeńską formą imienia Eugeniusz. Eugenia imieniny obchodzi 7 lutego, 20 marca, 13, 16 września, 25 grudnia.

Eugenia to prawdziwy wulkan energii. Jest otwarta, towarzyska i bardzo przyjacielska. Z nią nigdy nie można się nudzić, ciągle musi być w ruchu. Kocha podróże i odkrywanie świata. Nie uznaje wakacji spędzonych przy basenie. Dla niej podróże to odkrywanie i poznawanie obcych kultur. Zawsze wraca z ciekawymi historiami i pomysłami na egzotyczne dania. Z łatwością ulega miłosnym porywom. Z trudem wchodzi w stałe związki. Dla niej życie to nieustająca przygoda i ulotne chwile. Rozkochuje w sobie mężczyzn, a odchodząc pozostawia pustkę.