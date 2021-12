Imieniny Ewy 24.12. Jakie życzenia imieninowe dla Ewy?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaka jest geneza imienia Ewa?

Ewa to imię pochodzenia hebrajskiego. Jest imieniem biblijnym. W dawnych czasach było źle postrzegane - ciążył na nim grzech za złamanie zakazu Bożego przez Ewę. Ewa imieniny obchodzi 14 marca, 23 kwietnia, 25 lipca, 6 września, 3 października, 24 grudnia.

Ewa to odpowiedzialna, rozsądna i twardo stąpająca po ziemi kobieta. Jest również bardzo czuła i troskliwa. Poświęca się każdej pracy i wykonywanym przez siebie obowiązkom. Wiele swojego czasu poświęca potrzebującym. Czasami jednak potrzebuje chwili samotności. Zamykanie się w sobie pomaga jej nabrać nowych sił. Ewa to bardzo dobra kandydatka na żonę i matkę. Tak, jak w pracy, również w domu jest oddana i poświęca się dla najbliższych. Może być czasem zaborcza i zazdrosna, wynika to jednak z tego, iż Ewa chce dla najbliższych, jak najlepiej. Ewa nie jest duszą towarzystwa. Nie ufa ludziom, którzy robią wszystko, by skupić uwagę na sobie. Jako przyjaciółka jest bardzo oddana, ale przyjaciół dobiera niezwykle starannie. Ewa najlepiej odnajdzie się w zawodzie: pielęgniarki, lekarki lub nauczycielki.