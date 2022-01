Imieniny Fabiana. Najbliższe wypadają 20.01. Wierszyki imieninowe dla Fabiana

Imię Fabian jest pochodzenia łacińskiego. Imieniny Fabiana wypadają 20 stycznia. x000D x000D Fabian jest osobą sumienną i przebojową. Cechuje go uczciwość i pomysłowość. Umie poradzić sobie z porażkami i potrafi z nich wyciągnąć wnioski na przyszłość. Jest towarzyski i ma wielu oddanych przyjaciół. Znajomi cenią go za poczucie humoru i spontaniczność. W pracy umie się dostosować do panujących warunków i bez problemu wykonuje powierzone mu obowiązki. Nie straszna mu praca pod presją, jest skrupulatny i dokładny. Lubi pracować w grupie, gdzie może rozwinąć swoje umiejętności.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!