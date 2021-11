Imieniny Feliksa. Najbliższe wypadają 6.11. Życzenia i wiersze imieninowe dla Feliksa

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Feliks?

Feliks to imię pochodzenia łacińskiego. Oznacza człowiek szczęśliwego. Feliks imieniny obchodzi 14 stycznia, 1 marca, 21 kwietnia, 30 maja, 11 czerwca, 12 lipca, 6, 20 listopada, 20 grudnia.

Feliks to mężczyzna z werwą. Ma głowę pełną pomysłów i chęci do działania. Nie lubi się nudzić i siedzieć w miejscu. Znajomi szanują go za jego otwartość i szczerość, chociaż nie rozumieją czasem jego szaleństwa. Feliks w związkach z kobietami jest bardzo wymagający. Sam otacza ukochaną czułością i daje jej poczucie bezpieczeństwa. Zależy mu na tym, aby jego partnerka potrafiła gotować i zajmować się domem, a on woli zadbać o komfort finansowy rodziny.