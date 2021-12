Imieniny Floriana. Najbliższe wypadają 17.12. Najpiękniejsze wiersze imieninowe dla Floriana

Imię Florian jest pochodzenia łacińskiego. Imieniny Floriana wypadają 4 maja, 7 maja, 5 listopada i 17 grudnia. x000D x000D Florian jest osobą pewną siebie i niezależną. Umie poradzić sobie w trudnej sytuacji i potrafi podejmować ważne decyzje. Ponadto cechuje go spontaniczność i pogoda ducha. Jest energiczny i wykonuje wiele rzeczy naraz. Jest bardzo towarzyski i lubi poznawać nowe osoby. Przyjaciele cenią go za poczucie humoru i wrodzony optymizm. W pracy szybko wykonuje swoje zadania. Jest sprytny i zaradny, co pomaga mu w codziennych obowiązkach zawodowych. Potrafi wyrazić swoje zdanie na wiele tematów i jest inteligentny. Bardzo dobrze czuje się podczas pracy w zespole.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.