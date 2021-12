Imieniny Floriana. Najbliższe wypadają 17.12. Życzenia z okazji imienin dla Floriana

Imię Florian jest pochodzenia łacińskiego. Imieniny Floriana wypadają 4 maja, 7 maja, 5 listopada i 17 grudnia. x000D x000D Florian jest osobą pewną siebie i niezależną. Umie poradzić sobie w trudnej sytuacji i potrafi podejmować ważne decyzje. Ponadto cechuje go spontaniczność i pogoda ducha. Jest energiczny i wykonuje wiele rzeczy naraz. Jest bardzo towarzyski i lubi poznawać nowe osoby. Przyjaciele cenią go za poczucie humoru i wrodzony optymizm. W pracy szybko wykonuje swoje zadania. Jest sprytny i zaradny, co pomaga mu w codziennych obowiązkach zawodowych. Potrafi wyrazić swoje zdanie na wiele tematów i jest inteligentny. Bardzo dobrze czuje się podczas pracy w zespole.

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.