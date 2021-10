Imieniny Franciszka. Najbliższe wypadają 4.10. Wierszyki na imieniny dla Franciszka

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Franciszek?

Franciszek wywodzi się z języka germańskiego. Imię to pochodzi od słowa frank (wolny). Pierwszy raz imię to nosił św. Franciszkowi z Asyżu. Imieniny Franciszka świętujemy 24, 29 stycznia, 4, 17 lutego, 2, 9 marca, 2 kwietnia, 2, 11 maja, 4, 12, 16, 17, 20, 29 czerwca, 14 lipca, 4, 20, 21 sierpnia, 16, 17, 20, 25, 29, 30 września, 3, 4, 10, 29 października, 13, 24, 27 listopada, 3, 22 grudnia.

Można powiedzieć, że Franciszek to mężczyzna, który ma podwójną osobowość. Na zewnątrz zawsze pewny siebie, chociaż w środku się waha. Jest niesamowicie wytrwały i pracowity. Wymaga jednak dużo swobody, nie znosi nacisku. W pracy nie znosi, jak ktoś go poucza. Nie jest typem karierowicza. Woli spokojną, pewną posadę niż wyścig szczurów. Na zajmowanym stanowisku stara się być najlepszy. Franciszek jest bardzo towarzyski, dba o przyjaźnie oraz o rodzinę. Dzieciom okazuje dużo miłości. Najważniejsze w życiu są dla niego wartości. Choć w miłości może być chłodny, będzie oddanym mężem. Franciszek jest również oddanym przyjacielem, na którego zawsze można liczyć. Łatwo jednak jest go urazić. Franciszek stawia na prawdziwe przyjaźnie, nie ufa każdemu.