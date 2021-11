Imieniny Gabrieli 6.11. Jakie życzenia złożyć Gabrieli?

Imię Gabriela wywodzi się od męskiego imienia Gabriel, które ma pochodzenie hebrajskie. Imieniny Gabrieli wypadają 10, 25 stycznia, 7, 10, 19, 27 lutego, 18, 24 marca, 17 lipca, 29 września, 17 października, 19, 27 grudnia. x000D x000D Gabriela jest osobą zdecydowaną i pewną siebie. Jest spokojna i opanowana, kiedy trzeba. Trzyma się swoich zasad i konsekwentnie dąży do wyznaczonych celów. Jest towarzyska i posiada wielu przyjaciół. Znajomi cenią ją za życzliwość ora ciepło, które ma w sobie. Ma dobrą pamięć, co pomaga jej w wielu sytuacjach. W pracy podejmuje zdecydowane decyzje i sumiennie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Przestrzega wszystkich zasad i woli działać zadaniowo.

Oryginalne życzenia imieninowe dla Gabrieli

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Jak najmniej trosk,

Słońca każdego ranka,

Dużo zdrowia i uśmiechu.

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

dziś są Twoje imieninki!

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Kochana, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...