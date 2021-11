Imieniny Genowefy 9.11. Oryginalne życzenia imieninowe dla Genowefy

Imię Genowefa ma pochodzenie romańsko-celtycko-germańskie. Imieniny Genowefy wypadają 3 stycznia oraz 9 listopada. x000D x000D Genowefa jest osobą twardo stąpająco po ziemi i zdecydowaną. Ma swój wyznaczony cel i za wszelką cenę dąży do zrealizowania go. Ma wąskie grono znajomych, ponieważ nie przepada za nawiązywaniem nowych przyjaźni. Jest skryta i ciężko jest jej mówić o swoich emocjach, problemach i rozterkach. W pracy jest ambitna i bystra. Lubi wykonywać zadania i obowiązki zawodowe. Umie radzić sobie z porażkami i zawsze wyciąga z nich odpowiednie wnioski. Najlepiej pracuje jej się samodzielnie, ponieważ nie przepada za pracą w zespole.

Prześlij życzenia imieninowe dla Genowefy

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...