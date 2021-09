Imieniny Gerarda. Najbliższe wypadają 24.09. Wierszyki imieninowe dla Gerarda

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Gerard?

Imię Gerard ma pochodzenie starogermańskie. Imieniny Gerarda wypadają 30 stycznia, 23 kwietnia, 13 maja, 13 czerwca, 24 września, 3, 16 października, 24 listopada oraz 29 grudnia. x000D

x000D

Gerard jest osobą cierpliwą i pewną siebie. Ma swoje zdanie na wiele tematów i lubi podejmować ważne decyzje. Cechuje go zdecydowanie oraz upór. Jest towarzyski i ma wielu przyjaciół. Można na nim polegać, zawsze jest skory do pomocy. W pracy jest systematyczny i sumienny. Opiera się na swoim doświadczeniu i pomaga mu to podejmować odpowiednie decyzje. Świetnie sprawdzi się jako przywódca grupy. Lubi motywować innych do działania.