Imieniny Grażyny 26.07. Jakie życzenia złożyć Grażynie?

Jakie jest pochodzenie imienia Grażyna?

Grażyna pochodzi z języka litewskiego, od słowa oznaczającego: piękna. Grażyna imieniny obchodzi 1 kwietnia, 26 lipca.

Grażyna to wspaniała kandydatka na żonę i matkę. Swoich bliskich zalewa miłością. Jest bardzo troskliwa i opiekuńcza. Dogadzanie bliskim to jej cel życiowy. Jest bardzo przedsiębiorcza i zorganizowana, więc o dom i wydatki dba perfekcyjnie. Nie narzeka również na brak znajomych. Ludzie lgną do niej, bo bije od niej spokój, opanowanie i pozytywna energia. Jest bardzo wyrozumiała i udziela dobrych rad, bez moralizowania. Swoje zorganizowanie i energię wykorzystuje również w pracy. Grażyna przywiązuje się do miejsc i ludzi. W pracy ceni sobie stabilność i spokój.