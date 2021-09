Imieniny Grażyny 9.09. Jakie życzenia wybrać dla Grażyny? Życzenia imieninowe idealne na sms

Grażyna to wspaniała kandydatka na żonę i matkę. Swoich bliskich zalewa miłością. Jest bardzo troskliwa i opiekuńcza. Dogadzanie bliskim to jej cel życiowy. Jest bardzo przedsiębiorcza i zorganizowana, więc o dom i wydatki dba perfekcyjnie. Nie narzeka również na brak znajomych. Ludzie lgną do niej, bo bije od niej spokój, opanowanie i pozytywna energia. Jest bardzo wyrozumiała i udziela dobrych rad, bez moralizowania. Swoje zorganizowanie i energię wykorzystuje również w pracy. Grażyna przywiązuje się do miejsc i ludzi. W pracy ceni sobie stabilność i spokój.

Oryginalne życzenia imieninowe dla Grażyny

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach...

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

Ile maku w makowniku,

ile sera jest w serniku,

ile uszek w barszczu pływa,

ile ości miewa ryba.

Tyle słońca i słodyczy

w Dniu Imienin Tobię życzy…

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!