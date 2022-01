Imieniny Hanny 10.01. Jakie życzenia złożyć Hannie?

Hanna to kobieta o mocnej osobowości. Przebojowa i nie bojąca się wyzwań. Nie zrażają ją upadki i komplikację. Pojawiające się problemy i przeszkody wręcz napędzają ją do działania. To prawdziwa maszyn do osiągania celów. Nieustannie się szkoli i podnosi swoje kwalifikację. Rozwój jest dla niej szalenie istotny. Hanna rozwój kariery potrafi pogodzić z dbaniem o dom i rodzinę. W miłości jest wierna, czuła i kochająca. Jej partnerowi niczego nie zabraknie. Mimo swoich osiągnięć jest osobą skrytą i skromną. Jest bardzo szanowana wśród znajomych. Każdy może na niej polegać. Mimo iż jest bardzo zajętą osobą potrafi dla każdego znaleźć czas, bo jest świetnie zorganizowana.

Oryginalne życzenia imieninowe dla Hanny

Kochana, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!