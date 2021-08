Imieniny Heleny 18.08. Oryginalne życzenia imieninowe dla Heleny

Helena to niezwykle delikatna i czuła kobieta. Bardzo ponętna, tajemnicza i zniewalająca. Ma duszę artystki. Jest kobietą towarzyską, ale zwykle pozostaje niedostępna. Mężczyźni szaleją na jej punkcie, za co inne kobiety traktują ją z rezerwą. Helena może wręcz przebierać w mężczyznach, dlatego jest bardzo kapryśna i czeka na księcia z bajki. Wybranek jej serca będzie prawdziwym szczęściarzem, gdyż jak Helena się zakocha to na dobre i na złe. Kluczem do zdobycia serca Heleny jest otoczenie jej opieką i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Przyjaciół nie szuka. Ludzi traktuje, jak w pionki we własnej grze. Helena jest intrygantką, która potrafi skłamać bez mrugnięcia okiem. Helena posiada niesamowite wyczucie piękna i estetyki, dlatego najlepiej czuje się w zawodach związanych ze sztuką. Potrafi pięknie pisać, przemawiać oraz prezentować się. Zawsze wie, gdzie warto pójść, co warto zobaczyć oraz jakie są nowości teatralne.

Wyślij specjalne życzenia imieninowe dla Heleny

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Samych szczęśliwych dni w życiu,

Uśmiechu na twarzy

Słonecznych promyków w pochmurne dni

Lata zimą i wiosny jesienią, to o czym marzysz -

by Twoje było a czego pragniesz by się spełniło!

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

dziś są Twoje imieninki!

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!