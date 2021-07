Imieniny Hieronima. Najbliższe wypadają 20.07. Wierszyki z okazji imienin dla Hieronima

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Hieronim?

Imię Hieronim ma pochodzenie greckie. Imieniny Hieronima wypadają 8 lutego, 3 marca, 20 lipca, 30 września, 6 listopada, 4 grudnia oraz 11 grudnia. x000D

x000D

Hieronim jest osobą oczytaną i sumienną. Cechuje go niezależność i samodzielność. Chadza własnymi ścieżkami i ma swoje zdanie na wiele tematów. Nie straszne mu porażki i woli uczyć się na własnych błędach. Jest towarzyski i chętnie pomaga swoim przyjaciołom. Można na niego liczyć i zwierzyć się ze swoich problemów. W pracy jest konsekwentny i umie podejmować trudne decyzje. Cechuje go inteligencja, co pomaga mu przy pracy nad różnorodnymi projektami. Świetnie sprawdzi się w pracy w grupie.