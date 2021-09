Imieniny Hildegardy 17.09. Jakie życzenia imieninowe dla Hildegardy?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaka jest Hildegarda?## Skąd wzięło się imię Hildegarda?

Hildegarda imieniny obchodzi 17 września.

Hildegarda to kobieta o niezwykle silnej osobowości. Jest wręcz wojowniczką. Bardzo nieufna w uczuciach. Nie ufa zarówno mężczyznom, jak i kobietom. Ciężko nawiązać z nią bliższą relację. Do przyjaźni i miłości przekonuje się bardzo długo. Najpierw długo czeka i sprawdza, czy ktoś na pewno jest bezinteresowny. Nie lubi mówić o uczuciach. Potrzebuje dużej niezależności i wolności. Potrafi walczyć o swoje. W pracy nie szuka koleżanek, wszystkich traktuje jak konkurencję. Sama do celu dąży po trupach.