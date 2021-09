Imieniny Ignacego. Najbliższe wypadają 22.09. Życzenia i wierszyki na imieniny dla Ignacego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Ignacy?

Ignacy to imię pochodzące z języka łacińskiego od słowa, oznaczającego ogień. Ignacy imieniny obchodzi 1 lutego, 31 lipca, 17, 23 października.

Ignacy to mężczyzna, który stawia na stałe związki. Jak wiąże się z jakąś kobietą to na całe życie. Chociaż nie jest typem zdobywcy i z początku jest raczej nieśmiały, w związku rozpala się jego wewnętrzy ogień. To namiętny kochanek i czuły mąż. To mężczyzna, który wie, że o związek trzeba dbać, szczególnie ten długoletni. Swoją partnerkę na co dzień stara się rozpieszczać i o nią dbać. Ignacy jest bardzo lubiany w gronie swoich znajomych. Nie odmówi pomocy nikomu i jest bardzo honorowy. Jeśli dał słowo, za wszelką cenę postara się go dotrzymać. To spokojny i stateczny mężczyzna.