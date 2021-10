Imieniny Igora. Najbliższe wypadają 5.10. Najpiękniejsze wiersze imieninowe dla Igora

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Igor?

Igor to imię pochodzenia skandynawskiego lub słowiańskiego. Igor imieniny obchodzi 5 czerwca, 1 października.

Igor to mężczyzna, który jest niezwykle ambitny. Stawia sobie niemożliwe do osiągnięcia cele, ale właśnie to go motywuje. Uparcie kroczy do przodu i osiąga to, co innym wydawało się niemożliwe. Nie toleruje cwaniactwa i kombinatorstwa. Wszystko, co osiąga, udaje mu się jedynie przez ciężką pracę i wytrwałość. W miłości Igor jest bardzo czuły i subtelny. Nie jest typem romantyka i nie lubi nadmiernego pokazywania uczuć. Jednak wybranka jego serca nie będzie mogła narzekać na jego powściągliwość. Życie z Igorem jest bardzo ciekawe, gdyż posiada on wiele pomysłów i nie lubi spędzać czasu na kanapie przed telewizorem.