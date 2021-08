Imieniny Ilony 18.08. Jakie życzenia wybrać dla Ilony? Życzenia imieninowe idealne na sms

Ilona ma silną osobowość. Zdecydowanie lepiej dogaduje się z mężczyznami, przez co inne kobiety są o nią zazdrosne. Jest inteligentna, pracowita i w życiu kieruje się twardymi zasadami. Ilona jest bardzo wymagająca wobec mężczyzn. Woli spędzić życie samotnie niż zadowolić się byle jaką relacją. Dom prowadzi perfekcyjnie zarówno wtedy, jak jest w związku, jak również wtedy, kiedy życie spędza samotnie. Ilona jest kobietą sukcesu. Jest niesamowicie zmotywowana i wytrwała w dążeniu do celu. Uważa, że najbardziej motywujące są te osiągnięcia, które przychodzą z trudem.

Wyślij specjalne życzenia imieninowe dla Ilony

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.