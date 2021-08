Imieniny Ilony 18.08. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Ilonie?

Ilona ma silną osobowość. Zdecydowanie lepiej dogaduje się z mężczyznami, przez co inne kobiety są o nią zazdrosne. Jest inteligentna, pracowita i w życiu kieruje się twardymi zasadami. Ilona jest bardzo wymagająca wobec mężczyzn. Woli spędzić życie samotnie niż zadowolić się byle jaką relacją. Dom prowadzi perfekcyjnie zarówno wtedy, jak jest w związku, jak również wtedy, kiedy życie spędza samotnie. Ilona jest kobietą sukcesu. Jest niesamowicie zmotywowana i wytrwała w dążeniu do celu. Uważa, że najbardziej motywujące są te osiągnięcia, które przychodzą z trudem.

Ilona to imię pochodzenia greckiego. Ilona imieniny obchodzi 27 stycznia, 23 kwietnia, 21, 31 lipca, 18, 19 sierpnia, 27 października.

Prześlij miłe i radosne życzenia imieninowe dla Ilony

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w Twoim sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałaś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęścia i bardzo długich lat.