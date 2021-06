Imieniny Ireneusza. Najbliższe wypadają 28.06. Wierszyki z okazji imienin dla Ireneusza

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Jaki jest Ireneusz?

Imię Ireneusz jest pochodzenia greckiego i oznacza spokój. Imieniny Ireneusza wypadają 25 marca, 5, 6 kwietnia, 5 maja, 28 czerwca, 23, 26 sierpnia, 18, 20 września, 20 października i 15 grudnia. x000D

Ireneusz jest osobą z temperamentem, który lubi marzyć i bujać w obłokach. Nie lubi porażek i ciężko sobie z nimi radzi. Jest szybki w podejmowaniu decyzji, ale szybko może stracić zapał. Cechuje go lenistwo, które często uniemożliwia mu pokazanie swoich talentów i zdolności. Jest duszą towarzystwa oraz uwielbia rozmawiać z ludźmi. Przyciąga do siebie nowych znajomych, jednak potrafi być również skryty i zamknięty w sobie. W pracy jest niezależny i często samodzielnie podejmuje decyzje. Nie zawsze są one trafne.