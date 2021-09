Imieniny Ireny 18.09. Jakie życzenia wybrać dla Ireny? Życzenia imieninowe idealne na sms

Imię Irena pochodzi z greckiego słowa eirene, pokój i oznacza osobę niosącą pokój. Imieniny Ireny wypadają 22, 25 stycznia, 21, 26 lutego, 25 marca, 1, 3, 5, 6 kwietnia, 4, 5 maja, 28 czerwca, 9, 14 sierpnia, 18, 20 września, 3, 20 października oraz 15 grudnia. x000D x000D Irena jest osobą, która uwielbia podróżować i poznawać świat. Cechuje ją opanowanie i spokój, dzięki czemu bez problemu umie poradzić sobie ze stresem. Lubi towarzystwo bliskich przyjaciół i chętnie zawiązuje nowe znajomości. Jest bardzo pomocna i zawsze służy radą oraz dobrym słowem. Stroni od kłamstw i wyczuje je na kilometr. W pracy realizuje wszystkie wyznaczone cele oraz obowiązki. Ma doskonałą pamięć, co jest bardzo pomocne podczas wykonywania różnorodnych zadań. Posiada umiejętności dyplomatyczne oraz dobrze pracuje jej się w grupie.

