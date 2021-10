Imieniny Iwony 27.10. Życzenia imieninowe dla Iwony

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Imieniny Iwony - skąd się wzięło to imię?

Iwona jest to imię pochodzenia staroniemieckiego. Iwona imieniny obchodzi 18, 19, 23 maja, 27 października, 1, 23 grudnia.

Iwona to kobieta przebojowa i chętna do działania. Jednak bardzo ciężko znosi niepowodzenia. Gdy tylko coś idzie nie po jej myśli, od razy się wycofuje. W miłości jest bardzo zaborcza. Jest kochająca, oddana i wierna, ale mężczyzna musi być na jej wyłączność i spełniać jej zachcianki. Warto jednak to znieść, gdyż Iwona poprowadzi dom perfekcyjnie. Zawsze chętnie przyjmuje gości i jest bardzo hojna. Nawet najmniejsze spotkania towarzyskie to u Iwony prawdziwe, wystawne przyjęcia. Znajomi bardzo chętnie ją odwiedzają i udają się do niej na porady. Potrafi każdego rozweselić w smutnych chwilach i zaraża swoim uśmiechem.